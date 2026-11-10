Россияне вряд ли сразу откажутся от привычного кешбэка по банковским картам ради возможного начисления процентов на цифровые рубли. На первом этапе покупатели будут отдавать предпочтение уже знакомой системе вознаграждений, а дальнейший выбор зависит от размера будущих ставок. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.

Заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова сообщила, что регулятор рассматривает возможность начисления процентов на остатки цифровых рублей. Пока речь идёт лишь об инициативе: конкретные ставки, сроки и условия её реализации не определены. Более того, действующее законодательство не предусматривает начисления процентов на цифровые кошельки.

Для начала нужно понять, какой процент предлагается начислять на остатки по цифровым рублям. Цифровой рубль — это такое же платёжное средство, как наличный или безналичный рубль. Рискну предположить, что ЦБ делает это с целью стимулирования его использования, что вполне логично. На сегодняшний день не обозначено, какой будет ставка, это будет зависеть от банков и их желания. Если предположить, что проценты будут сравнимы, то однозначно сказать, что выгоднее, нельзя — всё зависит от предпочтений, поскольку и остаток, и кэшбэк можно потратить на что угодно. Михаил Хачатурян Кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета

Экономист Хачатурян сказал, что если предположить, что проценты будут сравнимы, то однозначно сказать, что выгоднее, нельзя — всё зависит от предпочтений, поскольку и остаток, и кэшбэк можно потратить на что угодно. По его словам, всё упрётся в размер ставки, которую предложит Центральный банк, и в привычки людей: на первом этапе кэшбэк, скорее всего, будут выбирать чаще, просто потому что это понятнее и привычнее, но если проценты будут сравнимы, то постепенно доля выбирающих тот или иной вариант сравняется.

Он отметил, что нужно смотреть в динамике и понимать, какой именно процент на остаток будет предлагаться, к тому же устанавливать его, вероятно, будут банки, а ЦБ может лишь выдать рекомендацию.

Вряд ли кэшбэк по картам уберут совсем, так как это важное конкурентное преимущество. Другое дело, что ЦБ стремится стимулировать использование цифрового рубля внутри страны как расчетной единицы. Возможно, и магазины к этому присоединятся, предлагая какие-то дополнительные скидки. Хотя, думаю, если они и будут, то небольшие, потому что кэшбэк для ритейла пока понятнее. Если популярность цифрового рубля будет расти, и он станет активнее использоваться в расчетах, можно предположить, что магазины начнут предлагать бонусы за оплату в этой форме. Но на сегодняшний день сложно предсказать, насколько быстро это станет популярным. Михаил Хачатурян Кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета

По словам эксперта, если речь идёт о вкладах в цифровых рублях, то, скорее всего, это будут такие же инструменты, как и обычные вклады, и в таком случае налог будет. Если же это будут просто остатки на расчётных счетах, то под понятие вклада это не подпадает. Если человеку выплачивают зарплату в цифровых рублях, он платит НДФЛ как обычно, ведь это просто форма выдачи средств.

Но если будет разработан полноценный формат вкладов совместно с банками и ЦБ, то они, вероятно, будут подпадать под налогообложение. Если же это останется расчётным счётом, на который начисляется процент на остаток, то формально это не вклад, и взимать НДФЛ с такого дохода технически сложнее. Михаил Хачатурян Кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета

Ранее Life.ru сообщал, что 54% опрошенных россиян хотели бы получать кешбэк или скидки при использовании цифрового рубля. Согласно исследованию ВТБ, пока самым популярным способом применения новой формы денег остаются переводы. При этом 42% респондентов заинтересованы в расширении числа магазинов, принимающих цифровые рубли, а 38% — в возможности проводить операции без интернета.