Переводы обошли покупки: Стало известно, как россияне используют цифровой рубль

Самой популярной операцией с цифровым рублём среди россиян стали денежные переводы — их совершали 28% опрошенных. На втором месте оказались оплата ЖКХ, налогов и других государственных платежей (24%), а на третьем — онлайн-покупки (23%). Такие результаты показало исследование ВТБ.

При этом далеко не все владельцы цифровых кошельков успели воспользоваться новой формой денег. Более трети респондентов (35%) ограничились открытием счёта, каждый пятый получил перевод в цифровых рублях или пополнил кошелёк, а 17% расплатились ими в обычном магазине.

Главным поводом попробовать цифровой рубль стало любопытство — такой ответ дали 42% участников исследования. Ещё 36% привлекла возможность открыть счёт прямо в банковском приложении, 33% заинтересовались бесплатными переводами, а 21% последовали совету знакомых.

Для более активного использования новой формы валюты россиянам не хватает дополнительных преимуществ. Более половины опрошенных (54%) хотели бы получать кешбэк или скидки, 42% ждут расширения списка магазинов с такой оплатой, а 38% заинтересованы в возможности проводить операции без интернета.

Исследование провели в октябре 2026 года. В опросе приняли участие 1,5 тысячи жителей крупных российских городов.

Ранее Life.ru рассказывал, что массовое внедрение цифрового рубля стартовало 1 сентября. Новая форма национальной валюты стала доступна клиентам крупнейших российских банков, причём открывать цифровой кошелёк граждане могут исключительно добровольно. Уже в первые десять дней россияне открыли 87 тысяч счетов и провели более 50 тысяч операций. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина тогда отмечала, что многие пользователи пока только знакомятся с системой.

Позднее Владимир Путин призвал Минфин и Центробанк подробнее объяснять людям разницу между цифровыми и обычными безналичными рублями. Президент обратил внимание, что преимущества нового платёжного инструмента пока понятны не всем гражданам. При этом цифровой рубль не заменяет наличные и деньги на банковских счетах, а существует наряду с ними.