Европа столкнулась с серьёзным сопротивлением попыткам распространить свои климатические правила на весь мир. Пока саммит ООН COP31 в Турции завершался без главного соглашения, Россия, США и Китай подтвердили намерение наращивать производство и поставки нефтепродуктов. Такое совпадение стало показателем изменения баланса сил в мировой энергетике, пишет газета «Взгляд».

На конференции в Анталье представители почти 200 стран не смогли согласовать итоговый документ. Евросоюз настаивал на закреплении курса на отказ от ископаемого топлива, однако Россия, Саудовская Аравия и ряд других государств выступили против жёстких ограничений. Итоговый проект, не содержавший необходимых положений о сокращении использования углеводородов, в свою очередь не устроил Брюссель и его сторонников.

На этом фоне особое значение приобрела встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина 19 ноября в китайском Шэньчжэне. В совместной декларации лидеры трёх держав договорились содействовать увеличению производства нефтепродуктов и обеспечению стабильных энергопоставок. При этом стороны не выступали против развития экологически чистых технологий.

Как отмечает «Взгляд», Евросоюз пытается превратить собственную климатическую модель в международный стандарт. Через торговлю углеродными квотами, экологические требования и трансграничные сборы Брюссель стремится распространить европейские правила на производителей из других стран. Однако далеко не все государства готовы платить за такой переход.

Особенно заметным оказалось сопротивление развивающихся экономик. Индия напомнила, что богатые западные государства десятилетиями развивались благодаря дешёвым углю, нефти и газу. Теперь страны Глобального Юга не хотят жертвовать промышленным ростом ради климатических обязательств, которые способны увеличить стоимость энергии и производства.

Позиции России, Китая и США по энергетике различаются, но все три державы отстаивают право самостоятельно определять структуру энергоснабжения. Москва делает ставку в том числе на атомную энергетику, газ и новые технологии, Пекин сочетает использование угля с развитием возобновляемых источников, а Вашингтон при Трампе поддерживает расширение нефтегазовой отрасли.

В результате, заключает издание, Европа больше не может рассчитывать на безусловное принятие своих энергетических правил остальным миром. Для России это открывает дополнительные возможности: страна способна предлагать зарубежным партнёрам не только нефть и газ, но и атомные технологии, инженерные решения и проекты энергетической инфраструктуры.