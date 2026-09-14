Провайдер SkyNet оставил пользователей без интернета на 8 часов

В работе одного из крупнейших телекоммуникационных операторов SkyNet зафиксирован масштабный технологический сбой. Тысячи абонентов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также в Ямало-Ненецком автономном округе остаются без доступа к интернету на протяжении уже более восьми часов.

Первые неполадки в телеком-инфраструктуре начались около двух часов ночи, а с наступлением утра лавинообразно выросло число жалоб от пользователей, лишившихся связи в начале рабочего дня.

Потребители также столкнулись с трудностями при попытке связаться с технической службой компании: операторы call-центра либо ограничиваются стандартными ответами о том, что специалисты осведомлены о неполадках, либо каналы связи вовсе оказываются недоступны из-за перегрузки.

Официальные представители провайдера пока не выступили с развёрнутыми комментариями по поводу причин инцидента и не обозначили конкретные сроки полного восстановления доступа к сети.

Ранее стало известно, что в российском сегменте Интернета зафиксирован масштабный сбой, затронувший десятки популярных сайтов. Пользователи сообщают о недоступности как отечественных соцсетей и маркетплейсов, так и зарубежных платформ, включая игровой сервис Steam.