Провайдер SkyNet оставил пользователей без интернета на 8 часов
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В работе одного из крупнейших телекоммуникационных операторов SkyNet зафиксирован масштабный технологический сбой. Тысячи абонентов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также в Ямало-Ненецком автономном округе остаются без доступа к интернету на протяжении уже более восьми часов.
Первые неполадки в телеком-инфраструктуре начались около двух часов ночи, а с наступлением утра лавинообразно выросло число жалоб от пользователей, лишившихся связи в начале рабочего дня.
Потребители также столкнулись с трудностями при попытке связаться с технической службой компании: операторы call-центра либо ограничиваются стандартными ответами о том, что специалисты осведомлены о неполадках, либо каналы связи вовсе оказываются недоступны из-за перегрузки.
Официальные представители провайдера пока не выступили с развёрнутыми комментариями по поводу причин инцидента и не обозначили конкретные сроки полного восстановления доступа к сети.
Ранее стало известно, что в российском сегменте Интернета зафиксирован масштабный сбой, затронувший десятки популярных сайтов. Пользователи сообщают о недоступности как отечественных соцсетей и маркетплейсов, так и зарубежных платформ, включая игровой сервис Steam.
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