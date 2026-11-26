В Москве и Подмосковье задержали 14 подозреваемых в мошенничестве под видом сотрудников коммунальных служб. О раскрытии преступной схемы сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в «Максе».

В Москве и Подмосковье задержали 14 подозреваемых в мошенничестве с услугами ЖКХ. Фото © МАХ / Ирина Волк

По предварительным данным, нелегальный бизнес действовал с 2020 года. За это время его организаторы выстроили целую сеть с собственными кураторами, кадровой службой и исполнителями.

Лжекоммунальщики приходили в квартиры под предлогом профилактических проверок и убеждали жильцов в необходимости срочного ремонта или замены оборудования. Чтобы добиться согласия, злоумышленники запугивали людей возможными авариями и штрафами, а иногда сами повреждали счётчики и электроприборы. Стоимость навязанных услуг достигала 200 тысяч рублей и значительно превышала рыночную.

При этом оборудование устанавливали с нарушением норм безопасности. Если оно вскоре выходило из строя, аферисты снова предлагали жильцам платный ремонт.

Подозреваемых задержали при поддержке Росгвардии. Во время обысков в офисах и жилых помещениях полицейские обнаружили более двух тысяч подписанных договоров, удостоверения с признаками подделки, спецодежду, печати и носители информации.

Возбуждённые по статье о мошенничестве в особо крупном размере уголовные дела объединили в одно производство. Шестерых подозреваемых отправили под стражу, ещё восьмерых оставили под подпиской о невыезде. Полицейские устанавливают количество потерпевших и общую сумму ущерба.

На днях сенатор Артём Шейкин предупредил россиян о мошенниках, собирающих персональные данные под предлогом поквартирных обходов. Для убедительности незваные гости предъявляют удостоверения, демонстрируют документы с официальной символикой и ссылаются на якобы обязательные процедуры.