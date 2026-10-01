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Опубликовано 1 октября, 08:14

«Проверьте мой табельный номер»: Мошенники придумали новую ловушку от имени силовиков

F6: Мошенники начали проверять «табельные номера» на фальшивых сайтах

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Мошенники начали убеждать россиян в подлинности звонков от «правоохранителей» с помощью фальшивых сайтов. Аферист называет свой «табельный номер» и предлагает жертве самостоятельно проверить его в якобы официальной базе, рассказали РИА «Новости» специалисты F6.

Для этого злоумышленники создали сайты под названиями «Сервис проверки федеральных госслужащих» и «Межведомственный портал идентификации». Если собеседник сомневается, мошенник предлагает самому найти такой ресурс через поисковик — это должно дополнительно укрепить доверие к легенде.

После ввода вымышленного «табельного номера» сайт показывает ФИО, должность, «рейтинг» и дату приёма сотрудника. На некоторых ресурсах также предусмотрена возможность якобы загрузить документ по «одноразовому коду».

В F6 объяснили, что телефонные схемы становятся многоступенчатыми: преступники добавляют новые инструменты и нескольких «действующих лиц», чтобы снизить критичность восприятия у потенциальной жертвы. Один из этапов может быть рассчитан на переход по ссылке или получение кода из СМС, после чего к разговору подключается лжеправоохранитель.

Специалисты советуют не продолжать разговоры и переписку с неизвестными, а также не переходить по присланным ими ссылкам. Коды из сообщений посторонним передавать также не следует.

«Я заблудился»: Мошенники придумали схему со свиданием и «видеообыском»
«Я заблудился»: Мошенники придумали схему со свиданием и «видеообыском»

Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники начали похищать аккаунты россиян под видом перерасчёта коммунальных платежей. Аферисты создавали закрытые чаты от имени энергосбытовой компании, наполняли их ботами и через поддельную проверку данных выманивали у жертвы код авторизации.

Больше новостей о преступных схемах, расследованиях и работе правоохранителей — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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