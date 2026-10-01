«Проверьте мой табельный номер»: Мошенники придумали новую ловушку от имени силовиков

Мошенники начали убеждать россиян в подлинности звонков от «правоохранителей» с помощью фальшивых сайтов. Аферист называет свой «табельный номер» и предлагает жертве самостоятельно проверить его в якобы официальной базе, рассказали РИА «Новости» специалисты F6.

Для этого злоумышленники создали сайты под названиями «Сервис проверки федеральных госслужащих» и «Межведомственный портал идентификации». Если собеседник сомневается, мошенник предлагает самому найти такой ресурс через поисковик — это должно дополнительно укрепить доверие к легенде.

После ввода вымышленного «табельного номера» сайт показывает ФИО, должность, «рейтинг» и дату приёма сотрудника. На некоторых ресурсах также предусмотрена возможность якобы загрузить документ по «одноразовому коду».

В F6 объяснили, что телефонные схемы становятся многоступенчатыми: преступники добавляют новые инструменты и нескольких «действующих лиц», чтобы снизить критичность восприятия у потенциальной жертвы. Один из этапов может быть рассчитан на переход по ссылке или получение кода из СМС, после чего к разговору подключается лжеправоохранитель.

Специалисты советуют не продолжать разговоры и переписку с неизвестными, а также не переходить по присланным ими ссылкам. Коды из сообщений посторонним передавать также не следует.

Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники начали похищать аккаунты россиян под видом перерасчёта коммунальных платежей. Аферисты создавали закрытые чаты от имени энергосбытовой компании, наполняли их ботами и через поддельную проверку данных выманивали у жертвы код авторизации.