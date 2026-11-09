Мошенники рассылают поддельные квитанции от имени Госавтоинспекции, но настоящий штраф всегда дублируется на портале «Госуслуги». Об этом в беседе с RT напомнил автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов. По его словам, это первое, с чего стоит начать проверку.

Если пришла квитанция, специалист советует зайти на «Госуслуги» и посмотреть, есть ли там штрафы. Дальше — проверить УИН-номер на сайте ГИБДД: действительно ли такой штраф существует. Полезно посмотреть и фотографию: ваша ли это машина, совпадает ли дата, действительно ли вы проезжали в этом месте и в это время.

Такой набор действий помогает отсеять фальшивку до оплаты. Мошенническая квитанция может выглядеть убедительно, но в официальных базах её не окажется.

Если автовладелец понял, что уже оплатил поддельный штраф, Славнов советует написать заявление в полицию. Это единственный разумный шаг в такой ситуации — вернуть деньги через саму квитанцию вряд ли получится.

Напомним, ранее россиян предупредили о новой уловке мошенников с нарушениями ПДД. По данным МВД РФ, автомобилистам могут присылать фиктивные постановления о нарушениях ПДД с реквизитами для перевода денег мошенникам.