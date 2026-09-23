Проводник по зоне СВО: «Сусанин» опять помогает России громить врага

Российские реактивные беспилотники «Герань» могут выполнять полётное задание без сигнала GPS и связи с оператором благодаря системе автономной оптической навигации «Сусанин». Об этом «Газете.ru» рассказал военкор Андрей Филатов.

По его словам, разработка позволяет дронам ориентироваться по поверхности земли без радиомаяков. Собеседник издания подчеркнул, что украинским спецслужбам известно об этой системе и они активно ищут её создателя.

Одной из главных угроз для «Гераней» эксперт назвал украинскую противовоздушную оборону на основе FPV-дронов. Он охарактеризовал её как многоуровневую и эшелонированную.

При этом, по оценке военкора, после преодоления первых 100 километров от линии боевого соприкосновения беспилотники продолжают полёт в относительно спокойных условиях. Число перехватов за ЛБС невелико.

Ранее в Ростехе раскрыли новую роль Як-130М. По их данным, модернизированный учебно-боевой самолёт способен эффективно перехватывать малоскоростные воздушные цели, в том числе ударные дроны.