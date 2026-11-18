Массовая льготная ипотека в России осталась в прошлом, а возвращаться к подобной практике вряд ли будут. Такой вывод сделал советник председателя Банка России Кирилл Тремасов, выступая на Уральском форуме недвижимости в Екатеринбурге.

«Мне кажется, эта история с льготной ипотекой — это уже пройденный этап», — заявил представитель регулятора.

По словам Тремасова, широкое субсидирование жилищных кредитов заметно повлияло на стоимость недвижимости. Программа, призванная облегчить покупку квартир, в итоге способствовала повышению цен на жильё.

«Второй раз на эти грабли наступать, я думаю, никто не собирается», — подчеркнул советник главы Центробанка.

Дополнительным аргументом против возвращения массовой программы стали расходы государства. Сейчас на субсидирование льготных ипотечных кредитов из бюджета ежегодно направляют более триллиона рублей.

Тремасов также обратил внимание на влияние таких мер на процентные ставки в экономике. По его оценке, чем шире государство субсидирует кредиты для отдельных категорий заёмщиков, тем дороже финансирование обходится остальным.

«Чем больше объём льгот в экономике, тем выше процентные ставки для всех остальных, кто эти льготы не получил», — пояснил он.