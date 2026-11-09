Житель Барнаула, который скрывался от правоохранителей в лесной землянке, взял собственную жену в заложники и ранил двух силовиков, не смог добиться отмены 20-летнего приговора. Апелляционный военный суд оставил назначенное ему наказание без изменений, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Мужчина проведёт первые пять лет в тюрьме, а оставшиеся 15 — в исправительной колонии особого режима. После освобождения его ждут ещё два года ограничения свободы. Осуждённый настаивал на своей невиновности, однако суд отклонил его жалобу.

История началась в октябре 2024 года, когда ранее неоднократно судимый барнаулец не явился в исправительный центр для отбывания принудительных работ. Его объявили в федеральный розыск, а спустя два месяца обнаружили в землянке неподалёку от посёлка Борзовая Заимка.

При попытке задержания беглец схватил супругу и приставил к её голове заряженное охотничье ружьё. Угрожая женщине расправой, он пытался помешать силовикам приблизиться, после чего несколько раз выстрелил в сотрудников полиции и УФСИН. Двое правоохранителей получили ранения.

Впоследствии мужчину удалось задержать, а его жену освободили. Суд признал барнаульца виновным в захвате заложника и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Несмотря на отказ признать вину, собранных доказательств оказалось достаточно для обвинительного приговора, который теперь устоял и в апелляции.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем происшествии в Ингушетии, где мужчина взял собственную жену в заложницы и открыл огонь по полицейскому. Инцидент произошёл в селе Экажево. По предварительным данным, 37-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, запер супругу в доме и угрожал ей гладкоствольным ружьём.