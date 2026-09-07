Прыгнул из окна и бросился под машину: Похищенный мужчина обвёл киднепперов вокруг пальца

Похищенный мужчина в британском Линкольне сумел сбежать от своих мучителей, выпрыгнув из окна первого этажа. На улице он буквально бросился навстречу полицейской машине и остановил её, после чего забрался в салон и попросил о помощи. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчину удерживали против его воли в двух разных домах. По данным полиции, его заманили по адресу в городе Маркет-Расен 4 июля 2025 года, после чего подвергли насилию, угрозам и унижениям. На следующий день пленника посадили в автомобиль и отвезли в Линкольн. Там его снова удерживали в доме на Портленд-стрит.

Через несколько часов мужчина воспользовался моментом и выбрался через окно. Он сначала прыгнул на расположенное рядом дерево, а затем выбежал на улицу. Именно в этот момент по дороге проезжала машина полиции. Мужчина встал перед ней, чтобы остановить экипаж, забрался на заднее сиденье и рассказал стражам порядка, что с ним произошло.

Полицейские доставили его в безопасное место. Тем временем правоохранители отследили подозреваемых и задержали пятерых участников похищения. В конце августа все пятеро предстали перед судом. Двое получили по девять лет тюрьмы, остальные — от трёх лет и семи месяцев до пяти лет и трёх месяцев. Всем также запретили контактировать с потерпевшим и его семьёй на неопределённый срок.

А вот недавно Life.ru рассказывал о другом случае похищения. На Сахалине женщина увела пятилетнего мальчика со двора соседского дома. Пока ребёнка разыскивали родственники, волонтёры и полиция, она держала его у себя дома и следила за поисками в мессенджерах. Позже женщина вернула мальчика, Следственный комитет начал проверку.