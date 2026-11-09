Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, которая уже несколько лет живёт с семьёй в Испании, оказалась в базе Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Информация о спортсменке опубликована на портале War & Sanctions, где в качестве оснований для её включения указаны общественно-политическая деятельность в России и связи с военными структурами.

В частности, составители перечня припомнили Исинбаевой участие в президентских избирательных кампаниях Владимира Путина в качестве доверенного лица в 2012 и 2018 годах. Также в её карточке отмечено, что в 2020 году спортсменка входила в рабочую группу по подготовке поправок к российской Конституции.

Отдельное внимание украинская разведка уделила военной карьере олимпийской чемпионки. В 2015 году Исинбаева получила звание майора, а также работала инструктором по лёгкой атлетике в ЦСКА. Кроме того, ей поставили в вину членство в правлении благотворительного фонда «Воскресение», участвовавшего в сборе средств на строительство главного храма Вооружённых сил РФ.

При этом сама Исинбаева ранее дистанцировалась от своей прежней деятельности в российских военных структурах. После переезда на испанский остров Тенерифе спортсменка заявила, что звания, полученные во время выступлений за ЦСКА, носили номинальный характер. Эти слова вызвали критику со стороны ряда российских политиков и общественных деятелей.

В базе ГУР также значатся другие представители российской лёгкой атлетики. Всего в соответствующий раздел включены 29 спортсменов и три тренера. Среди них чемпионка Европы по метанию копья Вера Ребрик, бронзовый призёр чемпионата мира Дмитрий Тарабин и серебряный призёр чемпионата Европы по прыжкам с шестом Тимур Моргунов.

Исинбаева является одной из наиболее титулованных спортсменок в истории прыжков с шестом. Она завоевала олимпийское золото в Афинах в 2004 году и Пекине в 2008-м, а на Играх в Лондоне в 2012 году стала бронзовым призёром. Установленный ею в 2009 году мировой рекорд — 5,06 метра — до сих пор остаётся непревзойдённым.