Мужчины, которых называют «сыночками-корзиночками», могут оказаться заботливыми и надёжными супругами. Об их неожиданных достоинствах рассказал психолог Евгений Кульгавчук в беседе с «Абзацем».

«Неочевидные плюсы «сыночек-корзиночек» в том, что они очень заботливы, ответственны, умеют строить близкие отношения, ценят семейные традиции, не склонны к импульсивным уходам», — объяснил специалист.

Однако эти качества могут раскрыться в полной мере лишь тогда, когда мужчина хотя бы частично отделился от матери психологически. По словам Кульгавчука, сама по себе сильная привязанность к родителям ещё не позволяет судить о том, каким человек будет мужем.

Проблемы возникают, если взрослый сын по-прежнему не способен самостоятельно принимать решения. В таком случае он может обращаться за поддержкой к матери вместо того, чтобы обсуждать трудности с супругой, и постоянно нуждаться в одобрении со стороны.

Иногда мать становится главным человеком в эмоциональной жизни мужчины, а её мнение начинает влиять даже на решения, которые супруги должны принимать вдвоём. Подобная зависимость, по мнению психолога, создаёт дополнительные риски для отношений.

При этом ситуацию можно изменить. Если мужчина замечает чрезмерную зависимость от матери и готов работать над собой, шансы выстроить здоровые отношения сохраняются. Гораздо тревожнее, когда он полностью отрицает проблему, что может указывать на созависимость.

Кульгавчук подчеркнул, что зрелость проявляется не в отказе от общения с родителями. Взрослый мужчина может любить и уважать мать, но при этом самостоятельно определять границы её участия в собственной семье.

Главный признак здоровых отношений — способность принимать важные решения вместе с женой, отказывать родственникам при попытках вмешательства и не превращать мать в судью супружеских конфликтов.