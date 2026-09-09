Психолог объяснила, почему нельзя спрашивать у детей разрешения на брата или сестру

Спрашивать у сына или дочери согласия на пополнение в семье недопустимо, поскольку неокрепшая психика попросту не выдержит подобного груза. Принимать столь судьбоносные решения обязаны исключительно взрослые, убеждена нейропсихолог Анна Кирюшина.

«Мнение детей, конечно, важно, но оно не должно превращаться в запрет. Конечно же, ставить перед ребёнком вопрос о пополнении в семье — это ошибка. Детская психика не готова к такой ответственности», — подчеркнула специалист в беседе с РИАМО.

По её словам, дошкольники и ученики младших классов панически боятся утратить родительскую любовь или делить свои игрушки. Подростки же часто протестуют из принципа, демонстрируя бунт против любых перемен привычного уклада.

В случае отрицательного ответа матери и отцу нельзя стыдить первенца за негативные эмоции. Паре надлежит выступить надежным гарантом безопасности, спокойно разъяснив, что теплоты, заботы и внимания в доме меньше не станет.

«Ещё один момент — чего боятся дети. Конечно же, это ухудшение каких-то бытовых условий: теперь нельзя будет шуметь, играть, может быть, приводить друзей. Лучше сообщить об этом как об уже свершившемся факте, а не спрашивать разрешения», — добавила эксперт.

Чтобы облегчить адаптацию, чадо стоит активно привлекать к приятным предпраздничным хлопотам. Также крайне необходимо твёрдо пообещать ему неприкосновенность личных вещей и личного пространства.

Кстати, родительский фаворитизм способен навредить и любимому ребёнку, и тому, кому достаётся меньше внимания, считает психолог Анна Гусева. По её словам, дети замечают разницу в отношении взрослых, даже если те уверяют, что любят всех одинаково. Подробнее об этом — читайте на Life.ru.