Косплей может стать не просто хобби, а способом разобраться в себе. По словам психолога и нейропсихолога Натальи Наумовой, в костюме человек нередко решается на то, чего не позволяет себе в обычной жизни. Полезно фиксировать, что именно он разрешает себе в образе, — это помогает понять желания, комплексы и построить план работы над собой.

Есть и практическая сторона. Косплееры часто сами шьют костюмы: придумывают дизайн, кроят, собирают детали. Такая работа успокаивает нервную систему и становится творческой реализацией.

«Человек получает возможность быть замеченным, показать окружающим своё мастерство, ощутить свою ценность», — приводит «Москва 24» слова Наумовой.

Кроме того, хобби социализирует. Люди встречаются на фестивалях, чувствуют принадлежность к культуре, заряжаются командным духом. Это даёт эмоциональный подъём и повышает стрессоустойчивость.

Но есть и обратная сторона. Если роль захватывает полностью, человек может решить, что счастлив только в ней, а настоящая жизнь никчёмна. Психолог предупреждает: это может вылиться в депрессивное расстройство.

При этом сам костюм здесь ни при чём. Наумова подчёркивает: такое состояние означает, что предпосылки уже были, а хобби лишь подсветило проблемы. С ними лучше обратиться к специалисту.