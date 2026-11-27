Психологи Российского Красного Креста (РКК) оказывают помощь жителям Санкт-Петербурга, пострадавшим в результате атаки беспилотников. Специалисты прибыли в пункт временного размещения, организованный в школе. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Команда Санкт-Петербургского регионального отделения Российского Красного креста поддерживает пострадавших от атаки БПЛА. Наши психологи и сотрудники сразу выехали на место и включились в работу в пункте временного размещения — там, где людям сейчас нужнее всего поддержка», — рассказали в РКК.

В первые часы после происшествия сотрудники организации также помогли обустроить помещение для временного пребывания жителей. Сейчас региональное отделение Красного Креста совместно с администрацией Приморского района собирает информацию о потребностях пострадавших, чтобы определить необходимую помощь.

Ранее Life.ru сообщал, что при падении обломков беспилотников в Петербурге пострадала женщина. Повреждения получили жилые дома и припаркованные автомобили в Приморском и Выборгском районах города. На местах происшествий работали экстренные службы.