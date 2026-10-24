Псковский Спасо-Преображенский собор XII века перешёл под управление РПЦ

Псковский музей-заповедник больше не управляет Спасо-Преображенским собором XII века Мирожского монастыря — объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Псковской и Новгородской областях уведомило музей о прекращении права оперативного управления собором и Братскими кельями XV–XIX веков. Оба здания — объекты культурного наследия федерального значения в ансамбле Спасо-Мирожского монастыря. Теперь, как указано в пресс-релизе музея, программу реставрации собора будет выполнять Русская православная церковь, ей же предстоит сохранять уникальный ансамбль фресковой росписи XII века.

При этом, по данным музея, будет учтён его полувековой опыт: все эти годы музей поддерживал в соборе необходимый температурно-влажностный режим, без чего древние фрески могли бы погибнуть. Сейчас музей консультируется с Псковской епархией РПЦ о том, как сохранять и популяризировать собор как объект ЮНЕСКО. Эту работу планируют вести вместе с министерством культурного наследия Псковской области.

«Программу реставрации собора теперь будет выполнять РПЦ, ей же предстоит сохранять ансамбль фресковой росписи XII века», — говорится в сообщении музея.

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