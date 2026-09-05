ПСЖ продлил контракт с тренером Луисом Энрике до 2030 года
Луис Энрике. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / luisenrique_2121
«Пари Сен-Жермен» продлил контракт с тренером Луисом Энрике. Испанский специалист продолжит руководить французским клубом как минимум до 2030 года.
Одновременно парижане договорились о новых соглашениях с несколькими футболистами. Лукас Бералдо, Сенни Меюлю, Жуан Невеш и Вильян Пачо продлили контракты до 2031 года, а Фабиан Руис останется в команде до 2028-го.
56-летний Энрике возглавляет ПСЖ с 2023 года. За это время команда под его руководством трижды выиграла чемпионат и Суперкубок Франции, дважды брала Кубок Франции и два раза становилась победителем Лиги чемпионов.
Также вместе с Энрике парижане дважды завоевывали Суперкубок УЕФА, а ещё один раз — клубный чемпионат мира. До работы во Франции испанец тренировал «Барселону», с которой в 2015 году выиграл Лигу чемпионов.
Ранее Life.ru писал, что «Пари Сен-Жермен» в домашнем матче третьего тура чемпионата Франции по футболу проиграл «Монако» со счётом 1:2. Полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле 87 минут, записав на свой счёт результативный пас. Ворота парижского клуба защищал российский голкипер Матвей Сафонов.
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