«Пари Сен-Жермен» продлил контракт с тренером Луисом Энрике. Испанский специалист продолжит руководить французским клубом как минимум до 2030 года.

Одновременно парижане договорились о новых соглашениях с несколькими футболистами. Лукас Бералдо, Сенни Меюлю, Жуан Невеш и Вильян Пачо продлили контракты до 2031 года, а Фабиан Руис останется в команде до 2028-го.

56-летний Энрике возглавляет ПСЖ с 2023 года. За это время команда под его руководством трижды выиграла чемпионат и Суперкубок Франции, дважды брала Кубок Франции и два раза становилась победителем Лиги чемпионов.

Также вместе с Энрике парижане дважды завоевывали Суперкубок УЕФА, а ещё один раз — клубный чемпионат мира. До работы во Франции испанец тренировал «Барселону», с которой в 2015 году выиграл Лигу чемпионов.

Ранее Life.ru писал, что «Пари Сен-Жермен» в домашнем матче третьего тура чемпионата Франции по футболу проиграл «Монако» со счётом 1:2. Полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле 87 минут, записав на свой счёт результативный пас. Ворота парижского клуба защищал российский голкипер Матвей Сафонов.