Птичья вендетта: Ворона начала клевать прохожих после разрушения гнезда

В Сингапуре ворона начала нападать на прохожих после того, как с дерева упало её гнездо. В результате пострадали трое пожилых жителей района Каланг. Об этом сообщает издание Mothership.

Инцидент произошёл на улице Кроуфорд-лейн. По словам местных жителей, 4 сентября они заметили на земле разрушенное воронье гнездо, которое сорвалось с дерева. После этого птицы стали вести себя агрессивнее и громче подавать голос. Одна из ворон несколько раз пикировала на проходящих людей и клевала их в голову.

Сотрудник расположенного рядом кафе рассказал, что раньше птицы в основном искали еду в мусорных контейнерах по ночам. После падения гнезда они, как утверждается, стали нападать на людей, которые выходят выбрасывать отходы.

Местные власти решили принять меры и заявили, что планируют перенести гнёзда подальше от мест, где происходят нападения.

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