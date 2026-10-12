Птицефабрика и офшоры за границей: Бежавший за границу Зарубин получил 10 лет колонии

Сбежавшего за границу предпринимателя Александра Зарубина заочно приговорили к десяти годам колонии общего режима за крупные финансовые махинации в Республике Коми. О решении Сыктывкарского городского суда сообщила региональная прокуратура.

58-летнего бизнесмена признали виновным в мошенничестве и отмывании преступных доходов в особо крупном размере. Помимо лишения свободы, ему назначили штраф в 1,5 млн рублей и отобрали почётное звание заслуженного работника республики. Ещё 828 млн рублей, полученных незаконным путём, конфисковали в пользу государства.

Как установил суд, с марта 2006-го по ноябрь 2011 года Зарубин руководил группой, в которую входили бывший глава региона Вячеслав Гайзер и его заместитель Алексей Чернов. Пользуясь служебными полномочиями, сообщники организовали приватизацию птицефабрики «Зеленецкая» с последующей передачей её акций подконтрольной компании. В результате бюджет лишился 2,4 млрд рублей.

В дальнейшем участники схемы через офшорные структуры провели финансовые операции с дивидендами предприятия. Таким способом они легализовали 828 млн рублей. Кроме того, в 2007–2009 годах группировка похитила свыше 64 млн рублей при продаже 98-процентной доли «Сыктывкарского промкомбината» республиканскому инвестиционному фонду. Для этого стоимость актива искусственно завысили с помощью фиктивного отчёта.

Сам Зарубин на заседаниях не присутствовал, поскольку находится за пределами России. Предприниматель объявлен в международный розыск, поэтому разбирательство проходило без его участия.

Ранее Life.ru сообщал, что бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер вышел на свободу после 11 лет заключения. Экс-руководителя региона задержали ещё осенью 2015-го вместе с другими участниками масштабного коррупционного дела. В июне 2019 года суд назначил ему 11 лет колонии строгого режима и штраф в 160 млн рублей.