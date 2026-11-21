Птицефабрика «Свердловская» приостановила поставки продукции в магазины после вспышки заболевания птиц. На одной из площадок ввели карантин и проводят дезинфекцию, сообщили в региональном МинАПК.

По данным «Коммерсантъ-Урал», речь идёт о птичьем гриппе. Источник издания на рынке сообщил, что из-за вспышки планируют уничтожить около 2,5 млн несушек. Власти эти сведения публично не подтверждали; какая именно площадка затронута, не уточняется.

Министр агропромышленного комплекса Свердловской области Анна Кузнецова назвала ситуацию локальной и контролируемой. По её словам, торговые сети нарастили поставки яиц из соседних регионов, товар есть в магазинах, а сотрудники площадки продолжают работать в штатном режиме.

В 2023 году мощность предприятия составляла около миллиарда яиц, а на его долю приходилось более 60% производства в Свердловской области. У фабрики шесть отделений в Екатеринбурге и нескольких муниципалитетах региона.

Президент «Агрифуд Стретеджис» Альберт Давлеев рассказал «Коммерсантъ-Урал», что карантинные мероприятия могут занять от трёх до шести месяцев, а восстановление поголовья — около года. Он также допустил временные ограничения на экспорт продукции свердловских производителей.

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