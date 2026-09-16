Птицы напугали НАТО дважды за неделю: Как этим может воспользоваться Россия?

Россия теоретически может использовать ложные воздушные цели, похожие по параметрам на беспилотники, чтобы заставлять НАТО тратить силы на проверку несуществующих угроз. Такую возможность допустил бывший инспектор ВВС Польши генерал Томаш Древняк в беседе с Interia.

Поводом стали два эпизода за последнюю неделю в Польше и Литве. В обоих случаях системы наблюдения обнаруживали подозрительные объекты, после чего силы НАТО реагировали на возможное появление беспилотников, однако позднее выяснялось, что тревогу вызвали стаи птиц.

Древняк объяснил, что стая птиц по скорости и размеру может иметь характеристики, схожие с БПЛА. Из-за этого системы безопасности вынуждены реагировать на потенциальную угрозу до её окончательной идентификации.

По мнению польского генерала, такую особенность можно использовать намеренно. Он допустил, что Россия способна запускать объекты-приманки с параметрами, похожими на дроны, заставляя НАТО поднимать авиацию и задействовать силы для проверки ложных целей.

Напомним, 13 сентября в Литве стая птиц стала причиной воздушной тревоги, закрытия аэропорта Вильнюса и вылета истребителя НАТО. Первоначально отметку на радаре приняли за возможный беспилотник, однако после проверки тревогу отменили.