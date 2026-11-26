Собака может замёрзнуть даже при небольшом минусе: мокрый снег, туман и ветер лишают шерсть способности удерживать тепло. Почему зимняя одежда нужна питомцам задолго до сильных морозов, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснил ветеринар Михаил Шеляков.

«Самая опасная температура из всех зимних — это как раз от 0 до −5 градусов. Особенно если такой холод сопровождается влажным снегом, туманом, дождём и порывами ветра», — предупредил специалист.

В первую очередь дополнительная защита требуется миниатюрным, короткошёрстным и бесшёрстным породам. Однако даже густая шерсть не гарантирует защиты от холода: намокнув, она быстро теряет теплоизоляционные свойства. В результате питомец рискует переохладиться быстрее, чем при сухой погоде и морозе в −10 или −15 градусов.

При этом тратиться на дорогой утеплённый комбинезон необязательно. По словам ветеринара, главная задача одежды — уберечь шерсть от влаги, поэтому для прогулок в слякоть вполне подойдёт обычный непромокаемый дождевик.

Подбирать экипировку следует с учётом размеров животного, особенностей шерстяного покрова и активности. Слишком тёплая одежда подвижной собаке может оказаться ни к чему, а вот маленьким и гладкошёрстным питомцам защита от сырости и ветра особенно важна.

При этом чрезмерное утепление тоже опасно: активная собака рискует перегреться даже зимой. Life.ru ранее разбирался, как подобрать одежду питомцу и не укутать его слишком сильно.