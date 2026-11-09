Слишком тёплая одежда может привести к перегреву собаки даже во время зимней прогулки, вплоть до теплового удара. Особенно это касается энергичных питомцев, которые много двигаются и активно вырабатывают тепло. Об этом Life.ru рассказал ветеринарный врач Михаил Шеляков, объяснив, как правильно подбирать одежду в холодную погоду.

Диапазон от 0 до -5 градусов — самая опасная температура для уличных и домашних животных. Дело в том, что в наших климатических условиях подобная температура сопровождается мокрым снегом, высокой влажностью и сильным ветром. Такой холод переносится гораздо тяжелее, чем, например, -20, когда воздух сухой и обычно светит солнце. Намокшая шерсть питомца начинает очень хорошо проводить холод и плохо удерживает тепло Михаил Шеляков Ветеринарный врач

Специалист объяснил, что одежда нужна разная: сейчас, когда наступила «зимняя» осень, необходимы лёгкие осенние вещи вроде дождевиков, чтобы шерсть просто не намокала и собака не получила воспаление. По его словам, выбор теплоизоляционного материала и того, насколько тёплой должна быть одежда, зависит от многих факторов — во-первых, работает обычная физика: маленькие животные остывают и нагреваются быстрее, так как маленькое тело легче охладить; также учитываются подвижность и шёрстный покров питомца. Универсального ответа нет, нужно выбирать по погоде.

Маленькие собачки требуют большего утепления, а энергичные — меньшего, потому что они могут перегреться. У собак нет потовых желез, и они не могут охладить себя испарением. Признак перегрева — учащенное дыхание, когда собака пытается эвакуировать излишек тепла через воздух. Это может грозить даже тепловым ударом, который можно получить даже зимой. Если сомневаетесь, лучше проконсультироваться у ветеринарного врача по поводу выбора наиболее приемлемой одежды. Михаил Шеляков Ветеринарный врач

Ветеринар отметил, что в целом корреляция понятна: маленьких собак утепляют сильнее, а если шёрстный покров мощный или подвижность высокая, теплоизоляция должна быть меньше. По его словам, чтобы не запутаться, неплохо иметь несколько сезонных вещей и смотреть, в чём собаке комфортнее; более того, в городских условиях осенняя одежда полезна ещё и потому, что на неё часто пришивают светоотражающие элементы — это очень важно, так как осенью бывают туманы и сумерки, снега ещё нет и на улице темно.

Сейчас много доставщиков и самокатчиков, которые ездят по тротуарам с большой скоростью. Яркая собачка со светоотражающими деталями видна гораздо лучше. Уверяю вас, что много собачьих жизней было спасено именно благодаря тому, что их вовремя заметили водители средств индивидуальной мобильности. Михаил Шеляков Ветеринарный врач

Собеседник Life.ru посоветовал не пренебрегать одеждой для собак: в крайнем случае, если кажется, что животному стало жарко, её всегда можно снять и положить в карман. По его словам, весь этот опыт приобретается путём наблюдений — существуют некоторые общие рекомендации, но универсальных решений, конечно, нет.

Ранее Life.ru рассказывал, почему собаки могут мёрзнуть осенью сильнее, чем зимой. Ветеринар Татьяна Гольнева объяснила, что в начале холодного сезона животные ещё не успевают обзавестись густым подшёрстком, а сырость и ветер усиливают риск переохлаждения. Особенно уязвимы короткошёрстные питомцы и собаки без подшёрстка, которым уже в межсезонье может понадобиться дополнительная защита от холода.