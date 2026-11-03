Петербургский аэропорт Пулково утром 3 ноября стал запасным аэродромом для 12 пассажирских самолётов, которые направлялись в Москву, но не смогли приземлиться из-за ограничений воздушного пространства. Об изменении маршрутов сообщили в пресс-службе авиагавани.

По состоянию на 7:00 мск все 12 бортов уже прибыли в Северную столицу. Причиной внеплановых посадок стали временные ограничения на приём и отправку воздушных судов в московском авиаузле. Из-за продолжительного ожидания дальнейшего вылета авиаперевозчики приняли решение высадить пассажиров девяти самолётов в терминале Пулково.

Теперь путешественникам предстоит добираться до первоначального пункта назначения альтернативными способами. Организацией дальнейшей перевозки занимаются авиакомпании. Ситуация также отразилась на расписании рейсов между Санкт-Петербургом и Москвой. В Пулково предупредили о корректировке полётной программы на этом направлении.