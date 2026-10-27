«Пушечное мясо»: Военэксперт раскрыл реальную роль новых мобилизованных в планах ВСУ

Мобилизованные по новым правилам украинцы не смогут составить кулак для полноценного наступления. Уровень их подготовки слишком низок, чтобы вести сложные боевые действия. Об этом NEWS.ru рассказал доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков.

По его словам, участь этих людей — быть «пушечным мясом» или подкреплением. Наступать должны подготовленные части, а у новобранцев нет необходимой выучки.

«Составить какой-то мощный кулак и устроить отдельный новый контрнаступ этими мобилизованными невозможно», — приводит издание слова эксперта.

Сивков объяснил: наступление — одна из самых сложных форм ведения боевых действий. Для него нужен особо подготовленный личный состав и соответствующая выучка. У этих мобилизованных её нет.

Кроме того, управлять массой плохо обученных новобранцев крайне сложно. Вместе с задержками самой мобилизации это не позволяет ВСУ эффективно использовать ресурс.

«ВСУ одномоментно их всех не соберут», — уточнил аналитик. По его словам, в реальности будет долгий процесс: сбор, подготовка так называемых батальонов усиления, которые затем направят на пополнение понёсших потери частей.