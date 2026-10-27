«Пушечное мясо»: Военэксперт раскрыл реальную роль новых мобилизованных в планах ВСУ
Эксперт Сивков: Новые мобилизованные ВСУ не годятся для контрнаступления
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Мобилизованные по новым правилам украинцы не смогут составить кулак для полноценного наступления. Уровень их подготовки слишком низок, чтобы вести сложные боевые действия. Об этом NEWS.ru рассказал доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков.
По его словам, участь этих людей — быть «пушечным мясом» или подкреплением. Наступать должны подготовленные части, а у новобранцев нет необходимой выучки.
«Составить какой-то мощный кулак и устроить отдельный новый контрнаступ этими мобилизованными невозможно», — приводит издание слова эксперта.
Сивков объяснил: наступление — одна из самых сложных форм ведения боевых действий. Для него нужен особо подготовленный личный состав и соответствующая выучка. У этих мобилизованных её нет.
Кроме того, управлять массой плохо обученных новобранцев крайне сложно. Вместе с задержками самой мобилизации это не позволяет ВСУ эффективно использовать ресурс.
«ВСУ одномоментно их всех не соберут», — уточнил аналитик. По его словам, в реальности будет долгий процесс: сбор, подготовка так называемых батальонов усиления, которые затем направят на пополнение понёсших потери частей.
А ранее Life.ru писал, что в Верховной раде предложили оставить бронь от мобилизации только Владимиру Зеленскому и министрам. Депутат Марьяна Безуглая предложила народным избранникам установить особый порядок прохождения службы.