Пушилин: Армия России охватывает Доброполье с юго-запада и северо-востока

Российские войска охватывают Доброполье с двух направлений. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире ИС «Вести».

«Вооружённые силы Российской Федерации охватывают город [Доброполье] с юго-западной и северо-восточной стороны», — сообщил он.

19 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские войска ведут уличные бои уже в центральной части Доброполья. Украинские источники также подтверждают усиление давления российских сил на этом участке фронта.