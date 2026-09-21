Пушилин: Армия России охватывает Доброполье с юго-запада и северо-востока
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Российские войска охватывают Доброполье с двух направлений. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире ИС «Вести».
«Вооружённые силы Российской Федерации охватывают город [Доброполье] с юго-западной и северо-восточной стороны», — сообщил он.
19 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские войска ведут уличные бои уже в центральной части Доброполья. Украинские источники также подтверждают усиление давления российских сил на этом участке фронта.
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