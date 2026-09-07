Пушилин сообщил о боях в многоэтажных домах Доброполья

Российские подразделения ведут ожесточённые бои с ВСУ в городской застройке Доброполья. Об этом в эфире ИС «Вести» сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, столкновения идут среди многоэтажных домов на юге города, а также в частном секторе северных районов. Доброполье остаётся одной из основных точек обороны украинских войск на Красноармейско-Добропольском участке, отметил руководитель региона. Поэтому действия на этом направлении требуют повышенного внимания.

Пушилин также рассказал о работе российских расчётов БПЛА. Наши беспилотники наносят удары по выявленным логистическим узлам и опорным пунктам ВСУ.

Ранее Life.ru писал, что российские подразделения действуют на северных и восточных окраинах Доброполья. Военкоры также сообщали о боях в районе Белозёрского и Святогоровки.