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Опубликовано 11 октября, 06:54

Пушилин сообщил о выезде первых переселенцев из Краматорска в ДНР

Денис Пушилин. Обложка © Telegram / Пушилин Д.В.

Денис Пушилин. Обложка © Telegram / Пушилин Д.В.

Первые участники программы переселения соотечественников покинули подконтрольный ВСУ Краматорск и отправились в Киев, откуда их переправят в Донецк. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Некоторые заявители уже выехали из Краматорска при содействии украинских волонтёров и сейчас находятся в Киеве. При этом они сообщают о намерении в дальнейшем приехать в Донецк»,приводит слова Пушилина ТАСС.

Программа охватывает жителей Славянско-Краматорской агломерации, в которую входят Краматорск, Славянск, Доброполье и Дружковка. По словам главы ДНР, власти республики уже получили несколько сотен заявок от желающих переехать.

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Ранее Штаб обороны ДНР обратился к жителям этих городов с призывом перебраться в Донецк. Там также сообщили, что после прибытия специалисты помогут переселенцам решить вопрос с жильём.

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Лия Мурадьян
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