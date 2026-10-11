Пушилин сообщил о выезде первых переселенцев из Краматорска в ДНР
Денис Пушилин. Обложка © Telegram / Пушилин Д.В.
Первые участники программы переселения соотечественников покинули подконтрольный ВСУ Краматорск и отправились в Киев, откуда их переправят в Донецк. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Некоторые заявители уже выехали из Краматорска при содействии украинских волонтёров и сейчас находятся в Киеве. При этом они сообщают о намерении в дальнейшем приехать в Донецк», — приводит слова Пушилина ТАСС.
Программа охватывает жителей Славянско-Краматорской агломерации, в которую входят Краматорск, Славянск, Доброполье и Дружковка. По словам главы ДНР, власти республики уже получили несколько сотен заявок от желающих переехать.
Ранее Штаб обороны ДНР обратился к жителям этих городов с призывом перебраться в Донецк. Там также сообщили, что после прибытия специалисты помогут переселенцам решить вопрос с жильём.
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