Пушилин сообщил о выезде первых переселенцев из Краматорска в ДНР

Первые участники программы переселения соотечественников покинули подконтрольный ВСУ Краматорск и отправились в Киев, откуда их переправят в Донецк. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Некоторые заявители уже выехали из Краматорска при содействии украинских волонтёров и сейчас находятся в Киеве. При этом они сообщают о намерении в дальнейшем приехать в Донецк», — приводит слова Пушилина ТАСС.

Программа охватывает жителей Славянско-Краматорской агломерации, в которую входят Краматорск, Славянск, Доброполье и Дружковка. По словам главы ДНР, власти республики уже получили несколько сотен заявок от желающих переехать.

Ранее Штаб обороны ДНР обратился к жителям этих городов с призывом перебраться в Донецк. Там также сообщили, что после прибытия специалисты помогут переселенцам решить вопрос с жильём.