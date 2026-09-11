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Опубликовано 10 сентября, 22:38

Пушилин утвердил в ДНР медаль за освобождение Константиновки

Медаль «За освобождение Константиновки». Обложка © Telegram / Пушилин Д.В.

Медаль «За освобождение Константиновки». Обложка © Telegram / Пушилин Д.В.

В ДНР утвердили новую медаль «За освобождение Константиновки». Глава республики Денис Пушилин подписал соответствующий указ, который также определяет внешний вид награды.

«Ратный подвиг наших бойцов, освободивших Константиновку, теперь увековечен в медали»,написал Пушилин в Telegram.

Глава ДНР выразил благодарность военнослужащим, которые участвовали в освобождении города, и почтил память погибших. Он также пожелал продолжающим службу бойцам сил, терпения и удачи.

На лицевой стороне медали разместили красную пятиконечную звезду на вершине шпиля Водовзводной башни Московского Кремля. По словам Пушилина, этот элемент напоминает о работе константиновского завода «Автостекло», который в 1937 году изготовил партию рубинового стекла для пяти кремлёвских звёзд.

На оборотной стороне награды указали дату 3 июля 2026 года. В этот день, как отметил глава ДНР, российские военнослужащие развернули над Константиновкой российский триколор.

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Ранее генерал-майор Антон Грунис, доложивший президенту Владимиру Путину об освобождении Константиновки в ДНР, был удостоен звания Героя России. Министр обороны Андрей Белоусов лично передал медали «Золотая Звезда» военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации.

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Лия Мурадьян
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