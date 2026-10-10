Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 октября, 09:55

Пушилин: ВСУ при отступлении убивают гражданских и используют их как живой щит

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Украинские военные при отступлении расстреливают мирных жителей и используют их в качестве живого щита. Об зверствах солдат ВСУ заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Мы помним примеры, когда при отступлении враг расстреливал людей либо прикрывался ими как живым щитом», — сказал Пушилин в беседе с ТАСС.

При атаке ВСУ на гуманитарную миссию МККК под Донецком обошлось без пострадавших
При атаке ВСУ на гуманитарную миссию МККК под Донецком обошлось без пострадавших

Ранее, 7 октября, штаб обороны ДНР призвал жителей подконтрольных Киеву городов эвакуироваться в республику. Там пообещали содействие с размещением и рекомендовали искать возможности для переезда в Донецк.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • Денис Пушилин
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar