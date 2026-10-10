Пушилин: ВСУ при отступлении убивают гражданских и используют их как живой щит

Украинские военные при отступлении расстреливают мирных жителей и используют их в качестве живого щита. Об зверствах солдат ВСУ заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Мы помним примеры, когда при отступлении враг расстреливал людей либо прикрывался ими как живым щитом», — сказал Пушилин в беседе с ТАСС.

Ранее, 7 октября, штаб обороны ДНР призвал жителей подконтрольных Киеву городов эвакуироваться в республику. Там пообещали содействие с размещением и рекомендовали искать возможности для переезда в Донецк.