Пушилин: ВСУ при отступлении убивают гражданских и используют их как живой щит
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Украинские военные при отступлении расстреливают мирных жителей и используют их в качестве живого щита. Об зверствах солдат ВСУ заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Мы помним примеры, когда при отступлении враг расстреливал людей либо прикрывался ими как живым щитом», — сказал Пушилин в беседе с ТАСС.
Ранее, 7 октября, штаб обороны ДНР призвал жителей подконтрольных Киеву городов эвакуироваться в республику. Там пообещали содействие с размещением и рекомендовали искать возможности для переезда в Донецк.
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