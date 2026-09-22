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Опубликовано 22 сентября, 03:19

Пушилин: ВСУ тянут время в Дружковке по политическим причинам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Затягивание времени украинской стороной в попытках удержать Дружковку носит политически мотивированный характер. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, все прекрасно понимают, что освобождение города — это вопрос времени, но Вооружённые силы Украины (ВСУ) стараются затянуть процесс.

«Все прекрасно понимают, что это вопрос времени, но они стараются всё затянуть», — подчеркнул Пушилин в беседе с ТАСС.

Новости СВО 22 сентября: Освобождены Новоалександровка и Польное, ВС РФ рушат логистику ВСУ у Краматорска, встреча Трампа и Зеленского
Новости СВО 22 сентября: Освобождены Новоалександровка и Польное, ВС РФ рушат логистику ВСУ у Краматорска, встреча Трампа и Зеленского

Ранее серия российских ударов пришлась по Киеву, Днепропетровску и нескольким областям Украины в ночь на 22 сентября. В Днепропетровске после атаки начался пожар, а в Черниговской области около 100 тысяч абонентов остались без электричества. По предварительным данным, удар пришёлся по складским помещениям. После атаки по Винницкой области была слышна повторная детонация.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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