Пушилин: ВСУ выстраивают оборону в промзоне Дружковки

Украинские военные выстраивают линию обороны в промышленной зоне Дружковки, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, российские подразделения уже действуют на окраинах города. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Пушилин связал возможности для обороны ВСУ с расположенными в городе промышленными объектами.

«Наличие производственных площадок промзоны на территории Дружковки позволяет противнику выстраивать линию обороны», — считает глава ДНР.

Он также заявил, что российские войска закрепляются на окраинах населённого пункта. Одной из сложностей для продвижения является рельеф местности.

По словам Пушилина, часть Дружковки находится в низине. Через город проходят реки Кривой Торец и Казённый Торец. Он отметил, что эти особенности местности влияют на передвижение штурмовых групп.

Ранее Пушилин объяснил действия ВСУ в районе Дружковки политическими причинами. По его оценке, украинская сторона пытается максимально затянуть бои за город. Глава ДНР заявил, что считает дальнейшее продвижение российских войск в этом районе вопросом времени.