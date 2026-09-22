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Регион
Опубликовано 22 сентября, 04:48

Пушилин: ВСУ выстраивают оборону в промзоне Дружковки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Украинские военные выстраивают линию обороны в промышленной зоне Дружковки, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, российские подразделения уже действуют на окраинах города. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Пушилин связал возможности для обороны ВСУ с расположенными в городе промышленными объектами.

«Наличие производственных площадок промзоны на территории Дружковки позволяет противнику выстраивать линию обороны», — считает глава ДНР.

Он также заявил, что российские войска закрепляются на окраинах населённого пункта. Одной из сложностей для продвижения является рельеф местности.

По словам Пушилина, часть Дружковки находится в низине. Через город проходят реки Кривой Торец и Казённый Торец. Он отметил, что эти особенности местности влияют на передвижение штурмовых групп.

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Ранее Пушилин объяснил действия ВСУ в районе Дружковки политическими причинами. По его оценке, украинская сторона пытается максимально затянуть бои за город. Глава ДНР заявил, что считает дальнейшее продвижение российских войск в этом районе вопросом времени.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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