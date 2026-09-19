Пушистая традиция: Кот Тони снова вышел на «дежурство» на выборах в Курске

На избирательном участке №86 в Курске второй год подряд выходит на «дежурство» полосатый кот Тони, который уже стал местной знаменитостью. Кадры с рабочим днём пушистого помощника показала пресс-служба регионального правительства в телеграм-канале.

В Курске на избирательном участке №86 работает кот Тони. Фото © Telegram / Курская область

«Мне было не с кем оставить кота, и я привезла его на участок. Он очень полюбился членам комиссии и избирателям, после чего это стало доброй традицией», — рассказала председатель УИК №86 Виктория Аниканова.

В Курске на избирательном участке №86 работает кот Тони. Фото © Telegram / Курская область

Для Тони оборудована собственная лежанка, где он может отдохнуть между обходами помещения. Иногда полосатый помощник устраивается на коленях у сотрудников, а пришедшие граждане гладят его и приносят лакомства. Рабочему процессу такой компаньон, по словам организаторов, совсем не мешает.

В Курске на избирательном участке №86 работает кот Тони. Фото © Telegram / Курская область

Всего к УИК №86 прикреплены 1654 человека. К 15:00 своё волеизъявление выразили 495 жителей. Заместитель председателя Ирина Дьяконова отметила, что необычный «коллега» особенно поднимает настроение гостям.

Голосование началось 18 сентября и продлится до 20 сентября включительно. Россиянам предстоит выбрать 450 депутатов Госдумы на пятилетний срок. Половина мандатов — 225 — будет распределена по партийным спискам, столько же разыграют в одномандатных округах. В борьбе по федеральным спискам участвуют десять партий. Одновременно проходят кампании регионального и муниципального уровней. В 11 регионах определяют глав, в 39 — избирают депутатов законодательных собраний.

Ранее участник СВО прибыл на избирательный участок в ДНР вместе с обезьянкой по имени Игорёк. Мужчина воспользовался увольнением, чтобы проголосовать. На участок территориальной избирательной комиссии 205 он пришёл с питомцем на руках.