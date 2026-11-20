Пушистый актёр сорвал аплодисменты: Кот внезапно появился на сцене Театра Моссовета
Кот неожиданно вышел на сцену во время спектакля в Театре Моссовета
В Театре Моссовета спектакль «Опасные связи» неожиданно пополнился ещё одним артистом — на сцену вышел кот Котос. Пушистый дебютант вызвал смех и аплодисменты зрителей.
Неожиданное появление кота Котоса на сцене Театра Моссовета. Видео © Telegram / terracognitiva
Незапланированное появление произошло примерно через десять минут после начала второго акта. Кот устроился возле декораций так удачно, что актёры поначалу даже не заметили нового участника постановки. О происходящем они догадались лишь по реакции публики.
Первой сориентировалась актриса Екатерина Скрыпник, исполнявшая роль мадам де Турвель. Она подозвала четвероногого гостя, аккуратно взяла его на руки и унесла за кулисы, не выходя из образа. После этого спектакль продолжился.
Необычный эпизод сняла на видео зрительница Маруся Миронос. По её словам, появление кота стало настоящим сюрпризом для зала, а актриса сумела настолько естественно обыграть ситуацию, что происходящее выглядело почти как часть постановки.
Позднее в театре раскрыли личность хвостатого нарушителя сценария. Оказалось, что Котос уже несколько месяцев живёт в Театре Моссовета. Его передали коллеги из Театра кошек Куклачёва, так что к артистической среде пушистый дебютант имеет самое непосредственное отношение.
Ранее Life.ru рассказывал о другом коте, который неожиданно вмешался в спектакль «Ромео и Джульетта» в Турции. Рыжий незваный гость появился на сцене в самый драматичный момент — во время гибели Ромео. Животное улеглось рядом с головой артиста, заставив публику рассмеяться. Несмотря на неожиданность, танцовщики не прервали представление и довели постановку до конца.
Обложка © Telegram / terracognitiva