В Театре Моссовета спектакль «Опасные связи» неожиданно пополнился ещё одним артистом — на сцену вышел кот Котос. Пушистый дебютант вызвал смех и аплодисменты зрителей.

Неожиданное появление кота Котоса на сцене Театра Моссовета. Видео © Telegram / terracognitiva

Незапланированное появление произошло примерно через десять минут после начала второго акта. Кот устроился возле декораций так удачно, что актёры поначалу даже не заметили нового участника постановки. О происходящем они догадались лишь по реакции публики.

Первой сориентировалась актриса Екатерина Скрыпник, исполнявшая роль мадам де Турвель. Она подозвала четвероногого гостя, аккуратно взяла его на руки и унесла за кулисы, не выходя из образа. После этого спектакль продолжился.

Необычный эпизод сняла на видео зрительница Маруся Миронос. По её словам, появление кота стало настоящим сюрпризом для зала, а актриса сумела настолько естественно обыграть ситуацию, что происходящее выглядело почти как часть постановки.

Позднее в театре раскрыли личность хвостатого нарушителя сценария. Оказалось, что Котос уже несколько месяцев живёт в Театре Моссовета. Его передали коллеги из Театра кошек Куклачёва, так что к артистической среде пушистый дебютант имеет самое непосредственное отношение.