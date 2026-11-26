Британская газета The Telegraph обнаружила очередную «угрозу» для Украины — надувные танки, самолёты и ракетные установки. В поисках доказательств военного сотрудничества Москвы и Пекина журналисты изучили объявления на китайских и российских торговых площадках.

Особое внимание британской прессы привлекло то, что продавцы рекламируют свою продукцию на русском языке, предлагают изготовление макетов на заказ и сообщают о сотнях покупателей.

В попытке оценить масштаб предполагаемых поставок журналисты обратились к таможенной статистике. С 2022 года Россия импортировала из Китая товаров на десять миллиардов рублей по коду, который используют в том числе производители надувных макетов военной техники.

Однако здесь обнаружилась небольшая загвоздка: под эту же категорию подпадают спортивный инвентарь, принадлежности для отдыха и даже надувные бассейны.

При этом сама практика применения ложных целей далеко не нова, что признают и авторы британского расследования. Более того, в той же статье упоминается, что Украина использует собственные обманки, включая танки из фанеры.

Напомним, ещё в 2023 году Life.ru рассказывал о росте спроса на надувные вооружения на фоне украинского конфликта. Тогда чешская компания Inflatech отчиталась об увеличении продаж подобной продукции на 30%. Таким образом, открытие британских журналистов оказалось не таким уж и новым.