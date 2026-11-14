Великобритания собралась возглавить международную охоту на российские подлодки, но состояние её собственного флота вызывает вопросы. Китайские обозреватели Sohu высмеяли амбиции Лондона, который рассчитывает противостоять российским субмаринам при поддержке девяти европейских стран.

Поводом для иронии стало соглашение Northern Navies Initiative, подписанное 10 ноября в Осло. Оно предусматривает усиление военно-морского сотрудничества Великобритании с Данией, Норвегией, Швецией, Финляндией, Исландией, Нидерландами, Эстонией, Латвией и Литвой. Партнёрство развивается в рамках уже существующих Объединённых экспедиционных сил (JEF).

Как отмечают авторы публикации, особенно странно выглядит стремление некогда могущественной морской державы заручиться поддержкой небольших прибалтийских государств. При этом, по мнению обозревателей, главная проблема заключается не в составе коалиции, а в возможностях самого Королевского флота.

Китайские журналисты указали на технические неисправности британских авианосцев, проблемы с подводными лодками и ограниченное количество боеготовых кораблей сопровождения. Попытку Лондона возглавить масштабную противолодочную операцию они сравнили с автомехаником, решившим собрать команду для участия в ралли «Дакар».

При этом недостатки британских ВМС ранее признавали и в самой Великобритании. В октябре парламентский комитет по обороне предупредил о серьёзной нехватке боеготовых эсминцев, фрегатов и ударных субмарин. Депутаты усомнились, что имеющихся сил достаточно для выполнения задач в северных акваториях.

Авторы китайской публикации также считают, что манёвры российских подводных лодок неоднократно ставили Лондон в затруднительное положение. По их оценке, британские власти стремятся продемонстрировать военно-морское лидерство, несмотря на сохраняющиеся проблемы с боеготовностью флота.

Ранее Life.ru рассказывал, что российский военный обозреватель Михаил Ходарёнок усомнился в целесообразности британской инициативы. Полковник в отставке предположил, что появление дополнительных объединений внутри НАТО может свидетельствовать о проблемах в самом альянсе. Он также призвал Лондон конкретизировать, какие именно угрозы требуют новых механизмов противодействия.

Позднее в Кремле прокомментировали планы британского руководства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Москва сначала изучит соглашение и оценит его возможное влияние на российские интересы. Только после такого анализа, по его словам, можно будет говорить об официальной позиции России.