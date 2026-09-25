«Пушкинская карта» для других стран: Путин заявил о готовности России делиться опытом

Россия готова предложить зарубежным партнёрам свои наработки в области культуры, включая опыт реализации программы «Пушкинская карта». Об этом президент Владимир Путин заявил на Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур.

Глава государства подчеркнул открытость Москвы к самому тесному сотрудничеству в культурной сфере.

«Уважаемые друзья, Россия всегда открыта к самому тесному взаимодействию в сфере культуры, в том числе предлагая свои эффективные практики, такие, к примеру, как «Пушкинская карта», — сказал глава государства.

Напомним, в Главном штабе Государственного Эрмитажа 25 сентября пройдёт презентация программы Международной недели «Народы России». Мероприятие состоится в рамках XII Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур, а сама Неделя запланирована на ноябрь. О главных событиях расскажут статс-секретарь — заместитель министра культуры России Жанна Алексеева и референт аппарата Совета Безопасности РФ Андрей Поляков. Основное внимание на презентации уделят ключевым мероприятиям, сессиям деловой программы и Кинофоруму — одному из центральных проектов Недели.