«Пушкинская карта» для других стран: Путин заявил о готовности России делиться опытом
Путин предложил другим странам использовать опыт «Пушкинской карты»
Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Россия готова предложить зарубежным партнёрам свои наработки в области культуры, включая опыт реализации программы «Пушкинская карта». Об этом президент Владимир Путин заявил на Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур.
Глава государства подчеркнул открытость Москвы к самому тесному сотрудничеству в культурной сфере.
«Уважаемые друзья, Россия всегда открыта к самому тесному взаимодействию в сфере культуры, в том числе предлагая свои эффективные практики, такие, к примеру, как «Пушкинская карта», — сказал глава государства.
Напомним, в Главном штабе Государственного Эрмитажа 25 сентября пройдёт презентация программы Международной недели «Народы России». Мероприятие состоится в рамках XII Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур, а сама Неделя запланирована на ноябрь. О главных событиях расскажут статс-секретарь — заместитель министра культуры России Жанна Алексеева и референт аппарата Совета Безопасности РФ Андрей Поляков. Основное внимание на презентации уделят ключевым мероприятиям, сессиям деловой программы и Кинофоруму — одному из центральных проектов Недели.
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