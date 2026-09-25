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Опубликовано 25 сентября, 15:32

«Пушкинская карта» для других стран: Путин заявил о готовности России делиться опытом

Путин предложил другим странам использовать опыт «Пушкинской карты»

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Россия готова предложить зарубежным партнёрам свои наработки в области культуры, включая опыт реализации программы «Пушкинская карта». Об этом президент Владимир Путин заявил на Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур.

Глава государства подчеркнул открытость Москвы к самому тесному сотрудничеству в культурной сфере.

«Уважаемые друзья, Россия всегда открыта к самому тесному взаимодействию в сфере культуры, в том числе предлагая свои эффективные практики, такие, к примеру, как «Пушкинская карта», — сказал глава государства.

Путин: Единство России — это сплочённость, а не единообразие
Путин: Единство России — это сплочённость, а не единообразие

Напомним, в Главном штабе Государственного Эрмитажа 25 сентября пройдёт презентация программы Международной недели «Народы России». Мероприятие состоится в рамках XII Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур, а сама Неделя запланирована на ноябрь. О главных событиях расскажут статс-секретарь — заместитель министра культуры России Жанна Алексеева и референт аппарата Совета Безопасности РФ Андрей Поляков. Основное внимание на презентации уделят ключевым мероприятиям, сессиям деловой программы и Кинофоруму — одному из центральных проектов Недели.

Больше новостей о заявлениях президента России — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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