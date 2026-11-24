Пушкинский музей впервые за 50 лет выставит картину Боттичелли
Обложка © Telegram / Пушкинский музей
Пушкинский музей выставит картину «Мадонна с Младенцем, держащим гранат», которая не появлялась в залах музея более полувека. Реставрация позволила специалистам изучить авторскую живопись и обнаружить подготовительный рисунок, выполненный самим Сандро Боттичелли, сообщает пресс-служба музея.
Полотно происходит из собрания князей Мещерских. До революции его считали работой итальянского художника, однако в 1911 году искусствовед Павел Муратов отнёс картину к произведениям одного из его учеников. Впоследствии полотно передали в Румянцевский музей, а в 1924 году, после его расформирования, оно поступило в Музей изящных искусств.
За прошедшие десятилетия состояние картины затрудняло изучение её происхождения. Поверхность покрывал пожелтевший и загрязнённый лак, скрывавший особенности исполнения. После реставрации стали различимы манера письма и подготовительный рисунок под красочным слоем. Работы выполнила Юлия Прыткина под руководством Марины Скутте. До 20 декабря 2026 года картину покажут в зале № 7 Главного здания Пушкинского музея. С 26 декабря её перевезут в Музейный центр «Палаты», где она будет находиться до 28 марта 2027 года.
Ранее Life.ru писал, что в ГМИИ им. Пушкина в Москве открылась выставка «Книжный переплёт: от ремесла к искусству». Посетителям представили старинные книги в кожаных, шёлковых и бархатных переплётах, редкие издания из собрания мецената Ивана Морозова и подлинные инструменты мастеров XVIII–XX веков. Экспозиция посвящена истории европейского книжного переплёта конца XVIII — начала XX века. Она рассказывает, как обычная защитная обложка постепенно превратилась в самостоятельное произведение декоративно-прикладного искусства.