Пушкинский музей выставит картину «Мадонна с Младенцем, держащим гранат», которая не появлялась в залах музея более полувека. Реставрация позволила специалистам изучить авторскую живопись и обнаружить подготовительный рисунок, выполненный самим Сандро Боттичелли, сообщает пресс-служба музея.

Полотно происходит из собрания князей Мещерских. До революции его считали работой итальянского художника, однако в 1911 году искусствовед Павел Муратов отнёс картину к произведениям одного из его учеников. Впоследствии полотно передали в Румянцевский музей, а в 1924 году, после его расформирования, оно поступило в Музей изящных искусств.

За прошедшие десятилетия состояние картины затрудняло изучение её происхождения. Поверхность покрывал пожелтевший и загрязнённый лак, скрывавший особенности исполнения. После реставрации стали различимы манера письма и подготовительный рисунок под красочным слоем. Работы выполнила Юлия Прыткина под руководством Марины Скутте. До 20 декабря 2026 года картину покажут в зале № 7 Главного здания Пушкинского музея. С 26 декабря её перевезут в Музейный центр «Палаты», где она будет находиться до 28 марта 2027 года.