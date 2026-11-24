В Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве открылась выставка «Книжный переплёт: от ремесла к искусству». Посетителям представили старинные книги в кожаных, шёлковых и бархатных переплётах, редкие издания из собрания мецената Ивана Морозова и подлинные инструменты мастеров XVIII–XX веков.

Как сообщается в анонсе выставки по материалам Пушкинского музея, экспозиция посвящена истории европейского книжного переплёта конца XVIII — начала XX века. Она рассказывает, как обычная защитная обложка постепенно превратилась в самостоятельное произведение декоративно-прикладного искусства.

В прошлом книги нередко продавались без окончательного переплёта. После покупки владелец обращался к мастеру, который создавал индивидуальное оформление с учётом пожеланий заказчика. На обложках появлялись фамильные гербы, вензеля и сложные декоративные орнаменты.

Ситуация изменилась в 1820-х годах, когда широкое распространение получили издательские переплёты. Читатели получили возможность приобретать уже готовые книги с единым оформлением, без необходимости отдельно заказывать переплёт у мастера.

Среди наиболее интересных экспонатов — книги из личной библиотеки знаменитого российского коллекционера Ивана Морозова, а также издания с гербом дворянского рода Остроградских.

Особое место занимают редкие подписные переплёты из Научной библиотеки ГМИИ. Посетители увидят произведения французского мастера Шарля-Франсуа Капе, участниц британской Гильдии женщин-переплётчиц, российского переплётчика Адольфа Петцмана и немецких мастерских Генриха Шперлинга, Густава Фрицше и «Хюбель и Денк».

Отдельная часть выставки посвящена материалам и технологиям. Для оформления книг в разные эпохи использовались натуральная кожа, шёлк, бархат и декоративная бумага. С развитием массового книгоиздания популярность приобрёл коленкор — сравнительно недорогая и прочная ткань для книжных обложек.

В экспозицию также включили подлинные старинные инструменты из коллекции художника-реставратора и мастера переплётного дела Ивана Пискова.

Куратор выставки, заместитель заведующей Научной библиотекой Пушкинского музея Анна Маркова, отметила, что представленные книги позволяют проследить, как вкусы коллекционеров, мастерство переплётчиков и развитие издательского дела влияли на внешний облик изданий.

Выставка проходит на Белом полу Главного здания Пушкинского музея на Волхонке, 12, и продлится до 28 февраля 2027 года.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовке Пушкинским музеем первой в России выставки, посвящённой маркизе де Помпадур. Специально для проекта реставраторы восстановили 45 произведений искусства, а всего посетителям представят 350 экспонатов.