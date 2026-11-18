Книги иноагентов уберут с полок? В России изменили правила для библиотек
Госдума приняла закон об ограничении доступа к книгам иноагентов в библиотеках
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские библиотеки обяжут учитывать законодательство об иностранных агентах при определении порядка доступа читателей к книжным фондам. Соответствующий закон Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях 18 ноября.
Поправки вносятся в статью 7 закона «О библиотечном деле», регулирующую права пользователей библиотек. Теперь внутренние правила учреждений, определяющие доступ к книгам, перечень услуг и условия их предоставления, должны соответствовать в том числе законодательству об иноагентах.
В частности, действующие нормы предусматривают возрастную маркировку произведений, созданных иностранными агентами или при их участии, и ограничения на распространение таких материалов среди несовершеннолетних. При этом принятые поправки сами по себе не означают полного запрета всех книг авторов-иноагентов для взрослых читателей.
Законопроект внесли ещё в марте 2024 года депутаты во главе с Еленой Ямпольской. Первоначально предполагалось, что Министерство культуры получит полномочия устанавливать отдельные правила размещения и выдачи подобной литературы, включая произведения лиц из перечня террористов и экстремистов. Однако при подготовке ко второму чтению эти положения исключили.
Принятый Госдумой закон должен вступить в силу через десять дней после официального опубликования. До этого документу предстоит пройти оставшиеся законодательные процедуры.
Ранее Life.ru сообщал о принятии этого законопроекта в первом чтении. Тогда предлагалось наделить Минкультуры правом формировать перечни литературы, доступ к которой в общедоступных библиотеках будет ограничен.
Больше новостей о законодательных изменениях и решениях Госдумы — в разделе «Законы» на Life.ru.