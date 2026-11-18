Российские библиотеки обяжут учитывать законодательство об иностранных агентах при определении порядка доступа читателей к книжным фондам. Соответствующий закон Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях 18 ноября.

Поправки вносятся в статью 7 закона «О библиотечном деле», регулирующую права пользователей библиотек. Теперь внутренние правила учреждений, определяющие доступ к книгам, перечень услуг и условия их предоставления, должны соответствовать в том числе законодательству об иноагентах.

В частности, действующие нормы предусматривают возрастную маркировку произведений, созданных иностранными агентами или при их участии, и ограничения на распространение таких материалов среди несовершеннолетних. При этом принятые поправки сами по себе не означают полного запрета всех книг авторов-иноагентов для взрослых читателей.

Законопроект внесли ещё в марте 2024 года депутаты во главе с Еленой Ямпольской. Первоначально предполагалось, что Министерство культуры получит полномочия устанавливать отдельные правила размещения и выдачи подобной литературы, включая произведения лиц из перечня террористов и экстремистов. Однако при подготовке ко второму чтению эти положения исключили.

Принятый Госдумой закон должен вступить в силу через десять дней после официального опубликования. До этого документу предстоит пройти оставшиеся законодательные процедуры.

Ранее Life.ru сообщал о принятии этого законопроекта в первом чтении. Тогда предлагалось наделить Минкультуры правом формировать перечни литературы, доступ к которой в общедоступных библиотеках будет ограничен.