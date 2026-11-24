На ограде российского посольства в Вене разместили фотовыставку «Обыкновенный нацизм». Об открытии экспозиции дипмиссия сообщила в своём Telegram-канале.

Выставочный проект подготовил Музей Победы. Экспозиция знакомит посетителей с преступлениями украинских националистов в годы Второй мировой войны. Отдельное внимание авторы уделили пересмотру исторических событий, распространению неонацистской идеологии и свидетельствам преступлений против мирного населения в наши дни.

При создании выставки использовались материалы из собраний Музея Победы, Донецкого республиканского краеведческого музея и Российского государственного архива социально-политической истории. Часть фотографий вошла в экспозицию из специального проекта РИА «Новости» «Донбасс. Геноцид 2014–2022». Посмотреть выставку можно не только на улице, но и в электронном формате на официальном сайте российского посольства в Австрии.