Пушков: Европе не стоит рассчитывать на безусловную военную помощь США

Европейским странам не следует рассчитывать на автоматическую и безусловную военную поддержку США в случае прямого конфликта с Россией. Такое мнение высказал член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

«Возможно, это и ещё один скрытый сигнал европейцам от Вашингтона, что, если они со всей дури влетят в военный конфликт с Россией, им не следует рассчитывать на автоматическую и безусловную военную поддержку со стороны США», — написал он.

Поводом для такого вывода стали слова постоянного представителя США при НАТО Мэттью Уитакера о военно-стратегических приоритетах Вашингтона. Он поставил на первое место защиту территории Соединённых Штатов, затем Западное полушарие и Тихоокеанский регион, а Европу — на четвёртое. При этом дипломат отдельно подчеркнул, что такая расстановка приоритетов не означает отказа США от Европы.

Пушков также расценил заявление Уитакера как сигнал союзникам о необходимости увеличивать собственные военные расходы и брать на себя большую долю ответственности за оборону континента.

Ранее Алексей Пушков заявил, что Соединённые Штаты продолжают пытаться сохранить мировую гегемонию, однако их ресурсов уже недостаточно для решения всех стоящих перед Вашингтоном задач. По его словам, одной из главных проблем для Соединённых Штатов становится перенапряжение сил из-за большого количества обязательств и вызовов.