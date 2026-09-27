Пушков заявил, что США не хватает сил на сохранение мировой гегемонии
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Соединённые Штаты продолжают пытаться сохранить мировую гегемонию, однако их ресурсов уже недостаточно для решения всех стоящих перед Вашингтоном задач. Такое мнение высказал член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
«США по-прежнему пытаются сохранить свою гегемонию и высокомерно смотреть на остальной мир, но их мощи уже на всё не хватает», — написал сенатор. По мнению Пушкова, одной из главных проблем для Соединённых Штатов становится перенапряжение сил из-за большого количества обязательств и вызовов.
Он сравнил нынешнюю ситуацию с процессами, которые, по его оценке, сопровождали упадок крупных держав в прошлом — от Испанской до Британской империи.
«Перенапряжение — проклятие империй. В XXI веке с ним столкнулись и США», — заключил Пушков.
Ранее глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что западные элиты пытаются сохранить однополярную модель мира и в результате лишь усиливают хаос. Министр сравнил существующий миропорядок с терпящим бедствие судном и заявил, что Минск не намерен следовать за ним.
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