Соединённые Штаты продолжают пытаться сохранить мировую гегемонию, однако их ресурсов уже недостаточно для решения всех стоящих перед Вашингтоном задач. Такое мнение высказал член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

«США по-прежнему пытаются сохранить свою гегемонию и высокомерно смотреть на остальной мир, но их мощи уже на всё не хватает», — написал сенатор. По мнению Пушкова, одной из главных проблем для Соединённых Штатов становится перенапряжение сил из-за большого количества обязательств и вызовов.

Он сравнил нынешнюю ситуацию с процессами, которые, по его оценке, сопровождали упадок крупных держав в прошлом — от Испанской до Британской империи.

«Перенапряжение — проклятие империй. В XXI веке с ним столкнулись и США», — заключил Пушков.

Ранее глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что западные элиты пытаются сохранить однополярную модель мира и в результате лишь усиливают хаос. Министр сравнил существующий миропорядок с терпящим бедствие судном и заявил, что Минск не намерен следовать за ним.