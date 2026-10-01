«Пусть это уйдёт в прошлое»: Путин высказался об отношениях России и США

Россия хотела бы постепенно оставить в прошлом те факторы, которые годами ухудшали её отношения с Соединёнными Штатами. Свою позицию президент Владимир Путин изложил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

По словам главы государства, нынешние противоречия между Москвой и Вашингтоном возникли не в последнее время. Они накапливались на протяжении десятилетий и со временем всё сильнее влияли на двусторонние связи. Путин выразил надежду, что разделяющие стороны обстоятельства начнут уходить в прошлое.

«Как бы там ни было, все, что омрачает наши отношения с Соединёнными Штатами, — и эти факторы, омрачающие наши отношения и разрушающие их, возникли не вчера и не сегодня, они возникали на протяжении десятилетий, — нам бы очень хотелось, чтобы эти факторы, разделяющие нас, уходили в прошлое и появлялись новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества», — указал президент

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США могли бы уже сейчас наращивать взаимовыгодное экономическое сотрудничество, но Вашингтон по-прежнему увязывает этот процесс с урегулированием украинского конфликта. По словам представителя Кремля, в Москве сожалеют о такой позиции американской стороны, поскольку очевидно, что развитие экономических контактов выгодно обеим странам.