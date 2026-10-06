«Пусть копают»: Военэксперт счёл укрепления Киева признаком паранойи ВСУ после ударов РФ

Подготовка Киева к обороне и установка рядов колючей проволоки на севере Киевской области обусловлены ухудшением стратегической обстановки для ВСУ на других направлениях фронта и массированными ударами ВС РФ по украинской столице.

Капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин в беседе с «Газетой.ru» охарактеризовал эти меры как проявление «паранойи» в украинском командовании после российских ударов по дата-центрам и другим объектам в Киеве и области. По его словам, быстрое изменение линии боевого соприкосновения в пользу России заставляет Киев экстренно укреплять подступы к городу.

Дандыкин отметил, что ВСУ не смогли достичь запланированных результатов в рамках контрнаступления на Лиманском направлении на севере ДНР, а также потерпели неудачу в Харьковской области, где украинские формирования оказались окружены под Волчанском.

Эксперт считает, что зону безопасности, которая сейчас создаётся в Харьковской и Сумской областях, придётся формировать и в Черниговской области. Именно эта перспектива расширения буферной зоны, по мнению военного, стала непосредственной причиной появления укреплений на северных рубежах Киевской области.

Ранее сообщалось, что на севере Киевской области начали строить несколько линий фортификаций. По данным украинских СМИ, на отдельных участках число рядов заграждений может доходить примерно до 35.