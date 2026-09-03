«Пусть летят»: Сальдо пошутил о немецких дронах, открыв печенье с предсказанием Жириновского на ВЭФ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо открыл на стенде RT на Восточном экономическом форуме печенье с предсказанием Владимира Жириновского.

Владимир Сальдо открывает печенье с предсказанием Владимира Жириновского. Видео © RT

В послании оказалась фраза покойного основателя ЛДПР: «Немцы будут выпускать нам отличные машины, а над Берлином будут парить русские самолёты».

Сальдо предположил, что речь может идти и о беспилотниках. При этом он вспомнил заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о якобы российском следе в инциденте с дроном возле украинского транспортного самолёта.

«Ну если он так хочет, пусть летят», — пошутил губернатор.

Таким образом губернатор обыграл ситуацию с обнаружением беспилотника со взрывчаткой возле украинского грузового Ан-124 в аэропорту Лейпциг/Галле. Власти ФРГ возложили ответственность за произошедшее на Россию, Москва отвергла обвинения.

Помимо печенья с высказываниями Жириновского, гостям стенда RT предлагают чай «Зеленский (на какой-то траве)» и лапшу быстрого приготовления «Минские соглашения» и «Киевский торг». ВЭФ-2026 проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

Ранее Life.ru собрал главные заявления Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ-2026. Президент рассказал о росте экономики Дальнего Востока, едином преференциальном режиме для ДФО и Арктики, развитии Северного морского пути и предстоящей первой отгрузке нефти с проекта «Восток Ойл».