Пусть Лиза услышит, пусть Лиза придёт: Россиянка 19 лет ищет сестру, с которой её разлучили в детдоме

28-летняя Светлана из Владивостока надеется вновь увидеть младшую сестру Лизу, о судьбе которой ничего не знает почти два десятилетия. Девочек разлучили ещё в 2007 году, когда их родители лишились родительских прав. Подробностями семейной истории женщина поделилась с Telegram-каналом SHOT.

Светлана из Владивостока 19 лет пытается разыскать сестру Лизу, исчезнувшую после детдома. Фото © SHOT

На тот момент Светлане исполнилось девять лет, а Лизе было только два года. Старшую девочку определили в детдом, младшая осталась в детском отделении. Света пользовалась любой возможностью увидеть сестрёнку: приходила в гости, проводила с ней время и старалась не терять близость.

Но во время одного из привычных визитов Светлана обнаружила, что малышку увезли. Выяснилось, что Лизу направили в дом ребёнка в районе Артёма. Спустя некоторое время её передали опекунам, и с этого момента родственники перестали получать известия о девочке.

Как вспоминает Светлана, мать предпринимала попытки восстановить семью. Ради возвращения дочерей она трудоустроилась и занялась ремонтом дома. При этом женщине предложили оформить письменный отказ от Лизы, хотя после лишения родительских прав такой документ уже не был необходим. Предполагалось, что бумага позволит избежать претензий к будущим воспитателям ребёнка. Мать подписывать её не стала, рассчитывая однажды забрать обеих девочек.

Этим надеждам не суждено было осуществиться: детские годы Светланы прошли в учреждении, а Лиза осталась в другой семье. Старшая сестра не исключает, что впоследствии её официально удочерили, однако достоверных сведений об этом у неё нет.

Теперь Лизе должно быть 20 лет. Светлана бережёт сохранившиеся фотографии и документы, а также помнит две особенности внешности сестры — зелёные глаза и две макушки. Она рассчитывает, что публикация поможет девушке узнать себя на детских снимках и восстановить утраченную связь с родными.

Ранее Life.ru рассказывал о двух сёстрах, которые воссоединились спустя 24 года после разлуки в детстве. Нину и Наташу из Нижегородской области распределили по разным детским домам, а младшую впоследствии удочерили и увезли в Испанию. Найти друг друга родственницам удалось благодаря социальным сетям и помощи волонтёров.