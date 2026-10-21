«Пусть подумают»: В ГД назвали оторванными от реальности планы Европы по Украине

Сможет ли Европа удерживать ситуацию, если США окончательно забросят украинский проект? Этот вопрос депутат Госдумы Юрий Афонин адресовал Брюсселю, комментируя два плана урегулирования, о которых писала Financial Times. Оба варианта парламентарий назвал неприемлемыми для России.

«Представляется, что европейские политики должны более трезво посмотреть на обстановку, прежде чем делать России такие предложения», — приводит «Газета.Ru» слова Афонина.

В качестве аргумента он напомнил: Вашингтон стал предупреждать Киев о взлётах российских баллистических ракет не постоянно, а через раз. Это уже меняет правила игры для украинской ПВО.

Кроме того, Америка «ухудшила условия» доступа Украины к связи Starlink. А это, по словам депутата, основа боевого управления ВСУ. Без неё украинская армия теряет один из ключевых инструментов координации.

«Вот пусть Европа обо всем этом подумает. А потом предложит России более приемлемые для нас варианты украинского урегулирования», — заключил Афонин.

Ранее сообщалось, что ЕС может предложить Путину два варианта мирного урегулирования. По данным Financial Times, в европейских столицах усиливается понимание, что попытки повлиять на позицию Трампа по Украине не приносят желаемого результата.