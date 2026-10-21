«Пусть подумают»: В ГД назвали оторванными от реальности планы Европы по Украине
Депутат Афонин: Планы Европы по урегулированию на Украине неприемлемы для России
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Сможет ли Европа удерживать ситуацию, если США окончательно забросят украинский проект? Этот вопрос депутат Госдумы Юрий Афонин адресовал Брюсселю, комментируя два плана урегулирования, о которых писала Financial Times. Оба варианта парламентарий назвал неприемлемыми для России.
«Представляется, что европейские политики должны более трезво посмотреть на обстановку, прежде чем делать России такие предложения», — приводит «Газета.Ru» слова Афонина.
В качестве аргумента он напомнил: Вашингтон стал предупреждать Киев о взлётах российских баллистических ракет не постоянно, а через раз. Это уже меняет правила игры для украинской ПВО.
Кроме того, Америка «ухудшила условия» доступа Украины к связи Starlink. А это, по словам депутата, основа боевого управления ВСУ. Без неё украинская армия теряет один из ключевых инструментов координации.
«Вот пусть Европа обо всем этом подумает. А потом предложит России более приемлемые для нас варианты украинского урегулирования», — заключил Афонин.
Ранее сообщалось, что ЕС может предложить Путину два варианта мирного урегулирования. По данным Financial Times, в европейских столицах усиливается понимание, что попытки повлиять на позицию Трампа по Украине не приносят желаемого результата.
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