Евросоюз рассчитывает сохранить военно-политические связи с Киевом и после завершения конфликта на Украине. Об этом газете «Известия» сообщил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

В качестве подтверждения такой стратегии дипломат привёл продление мандата европейской миссии военной помощи EUMAM Ukraine. За время её работы подготовку прошли более 90 тыс. украинских военнослужащих. Ещё одним свидетельством долгосрочных планов Брюсселя Масленников назвал инициативу по предоставлению Киеву доступа к европейским спутниковым системам связи.

По его оценке, эти шаги свидетельствуют о намерении ЕС продолжать сближение с Украиной независимо от перспектив урегулирования конфликта. Масленников также заявил, что за подобными инициативами стоит стремление Брюсселя и Киева добиться стратегического поражения России. Он назвал такой курс бесперспективным.

Ранее главарь киевского руководства Владимир Зеленский заявил, что США подтвердили готовность обсуждать предоставление Украине гарантий безопасности, сопоставимых по силе с пятой статьёй договора НАТО о коллективной обороне. По его словам, Вашингтон согласился с необходимостью сильных гарантий безопасности для Киева. Стороны рассмотрели несколько вариантов, включая механизмы по образцу пятой статьи НАТО. Все предложения уже оформлены в документ, который должен стать предметом дальнейших переговоров.